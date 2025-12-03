盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」

賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。

盧秀燕說，她贊成適度提高國防預算，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但同時存在幾個課題，第一是如何量力而為？政府預算不能無限增加，有財務現實，若一味追求國防預算成長，變成窮國窮民，搞到國家破產，甚至可能演變成窮兵黷武的集權國家。

盧秀燕說，第二個課題是建置的有效性，有些國防預算根本是無效建置，大幅編列國防預算、花費國家重大支出，卻沒辦法保證安全，對國家防衛沒有幫助。

此外，更慎防有人乘機上下其手。盧秀燕指出，最近烏克蘭總統親信趁俄烏戰爭上下其手，不少人捲入貪瀆弊案被起訴、調查，就是明顯的例子。

盧秀燕也大力支持立法院嚴格審查，她認為，立院具相關專業領域的立委非常的多，過去立委對國造潛艦的諸多質疑，如今證實確有問題。她相信立委們有能力為國防預算把關，只要預算編列合理，立委會以國家安全為重；若政府不想要國會監督，才啟人疑竇。

