盧秀燕挺國防預算：國家要有自衛的能力

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨天宣布將投入1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批評將台灣變成兵工廠，「這是在玩火」！台中市長盧秀燕今受訪時表示，國家一定要有國防，才能有自衛能力，這些民脂民膏都來自全民繳的稅，希望每一分預算都能妥善使用不浪費，她並重複2次，「支持國防也支持立法院監督」。

賴清德投書美國「華盛頓郵報」，宣示將提出史無前例的400億國防特別預算案（約1.25兆新台幣），向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」。鄭麗文第一時間砲轟「賴總統，您在玩火啊！」批評他將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，希望賴清德三思。

盧秀燕今（27）日下午視察和平區雪山派出所時，媒體問及對國防部軍購特別條款將以台幣一兆2500億打造台灣之盾的看法，盧秀燕秒回「支持國防，也支持立法院監督」。

盧秀燕說，國家一定要有國防，才能有自衛的能力、保家衛國。這些國防預算來自民脂民膏，是全民繳的稅，希望每一分預算都能夠妥善使用不浪費，且真的是維護國家安全，因此她大力支持立法院代表全國人民進行監督。

