盧秀燕挺廚餘禁令 張麗善盼加強邊檢

後年起將永久禁用廚餘養豬，桃園市因飼養黑毛豬首當其衝，已向中央表達豬農希望續用廚餘餵養的心聲，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善則認同中央政策，張麗善更提醒中央加強邊境查驗，避免漏洞讓養豬業崩盤。

桃園全市十一點一萬頭豬逾七成是黑毛豬，主要飼料為廚餘。農業局長陳冠義說，禁止廚餘養豬勢必衝擊部分豬農生計，年紀稍長的豬農可能退休收場，連帶影響國內豬肉供應量，中央一定要有輔導轉型飼養白豬政策。如果老豬農配合國家政策退場，中央要有離牧政策應對。

台中市長盧秀燕昨對禁用廚餘養豬政策「樂見其成」，市府規畫在明年十月前完成轉型，和中央訂定的一年落日期程相差不多，市府會討論是否與中央步調一致。

中市環保局統計，市府明年起也將對事業廚餘養豬加嚴稽查，若發現蒸煮廚餘異常，會在廿四小時內稽查，並加派人力，比中央要求更嚴格。

雲林已禁止廚餘養豬多年，縣長張麗善昨說「總算已經看到曙光了」，但她認為，現階段仍須嚴格管理廚餘，尤其是邊境，一旦帶有疫病的肉品帶進國內、又丟入廚餘桶，還是會造成整個養豬產業崩盤。

