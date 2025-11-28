盧秀燕挺進最高海拔派出所 一日走訪和平四派出所

台中市長盧秀燕從(27)、(28)日一連兩天啟動和平專案，一天內走訪竹林、桃山、大棟及雪山四處派出所，親赴達觀里與大雪山地區慰勉在山區第一線守護治安的員警。盧秀燕市長指出，這四所皆位處偏遠高山，其中大棟派出所是進入大雪山前的第一關，雪山派出所更是台中海拔最高、環境最艱困的派出所。感謝警察同仁長年在交通不便、氣候嚴峻下堅守崗位，維護治安、交通與急難救助，全力守護台中最大面積的高山轄區。（如圖）



盧秀燕表示，和平區幅員遼闊、緊鄰五縣市，是台中最偏遠的行政區，共有 12 處派出所，負責治安、交通、急難救助、山難協尋等多項工作。希望任內能逐一訪視所有偏遠派出所，慰問辛苦的員警。她提到，山區人力有限，員警往往需「十八般武藝樣樣精通」，不僅維護治安，甚至協助道路拋錨、提供簡易救護、食物烹煮、救援山難，是真正全天候守護居民與遊客的山林守護者。盧市長也發放垃圾袋，呼籲登山民眾落實「垃圾不落地」，共同守護大雪山的自然之美。

隨後盧秀燕前往桃山、大棟及雪山派出所慰問，特別感謝同仁在高度偏遠、氣候多變的環境中仍堅守崗位。和平分局特別製作桃山派出所勤務影片，紀錄同仁全心全力守護山林、守護居民，更準備珍貴的林木樣本，讓員警辦盜採案時方便對照辨別；大棟派出所設有奉茶區，提供從雪山引的泉水，供民眾飲用，所長謝濬紘還透露，泉水必須當天現煮現喝，不然容易招螞蟻，盧市長大讚水很甜，很感人的為民服務精神。

雪山派出所位於海拔 2,265 公尺，是台中市最高、員警最少的派出所，同仁不僅要辦理治安與交通事故，冬季更需面對因積雪造成的高風險勤務，並負責山林巡護與防範盜採。盧秀燕肯定大棟、雪山兩位所長肩負超越一般平地派出所的艱鉅任務，轄區甚至高達 3,000 公尺。她代表市府感謝所有同仁無畏環境、全年無休守護山林，也祝福大家工作順利、平安健康。