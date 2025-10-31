盧秀燕推出「三大支持防疫戰士的行動方案」 免收廚餘進場費、司機和豬肉商通通有萬元補助

台中市長盧秀燕今推出三大支持防疫戰士行動專案。（鄧玉瑩攝影）

台中市長盧秀燕今天在非洲豬瘟前進應變所記者會上，感謝所有這段防一期間配合防疫禁餵廚餘的相關單位，推出「三大支持防疫戰士的行動方案」，包括廚餘進場免處理費、廚餘車司機補助每日最高1千500元，以及補助全市豬肉商營業補貼1萬5000元。

盧秀燕表示，廚餘的處理，不論是焚化、掩埋，一般廢棄物都需要都需要付費，因疫情期間造成駕駛更多的工作負擔，因此全額免收廚餘處理費，以感謝廚餘業者辛勞。她說這段時間廚餘都不能餵豬隻了，大家還願意載去指定場區，實在感謝。

此外，配合指揮調度的司機們，補助每次最高1500元，屆時依照車次、噸數分級計算，每車補助從250元到1千500元不等，依簽名回溯本月23日計算。

同時，盧秀燕說中央宣布對傳統肉商補助3萬元，台中加強照顧，包括公司市場在內404家新鮮豬肉攤商，每家加碼補助1萬5000元；豬肉商部分，中央補貼2000元，台中加碼1000元，希望減少相關業者損失。

