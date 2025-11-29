盧秀燕握手加油！楊瓊瓔拚選台中市長：我和江啟臣「姊弟一起登山」

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔昨（28）日宣布爭取國民黨提名參選台中市長，而另一名被視為可能人選的立法院副院長江啟臣至今則尚未正式表態。對此，台中市長盧秀燕今（29）日表示，國民黨人才濟濟，各個是強棒。她也轉頭向一旁的楊瓊瓔握手說，多加油。而楊瓊瓔則說，自己和江啟臣是姊弟，一起努力、一起登山，國民黨一定團結。

盧秀燕今日和昨天才表態要爭取台中市長提名的楊瓊瓔同台出席活動，接受媒體聯訪時表示，國民黨人才濟濟，各個是強棒，想要爭取為台中市民服務都是好事， 恭喜、加油。接著她也轉頭和楊瓊瓔握手說，多加油。不過，面對媒體追問，有屬意的人選嗎？她則沒有回應，只說了謝謝。

盧秀燕說各個是強棒，接著轉頭和楊瓊瓔握手說加油（圖／翻攝畫面）

楊瓊瓔受訪時則稱，國民黨人才濟濟，希望台灣好，在盧秀燕這幾年打拚， 以及市議會大家團結力量下，台中是國際、科技宜居城市，希望在這些年累積的基礎上好上加好。她說，昨天在清水紫雲巖很多媒體一直問，所以才選在昨晚正式向市民報告，自己準備好了。

楊瓊瓔也說，相信每位都是人才，包括江啟臣是非常好的同志，「我們姊弟一起努力、一起登山」，有共同目標，在盧秀燕打下的根基好上加好，讓台中繼續前進，更加幸福。

「國民黨一定團結」，楊瓊瓔強調，國民黨主席鄭麗文多次表示會為國民黨制定新制度，希望透過初選機制公平競爭，市民有智慧選擇跟決定，這是大家一起努力的方向。她說，鄭麗文多次說2026會推出最具民意、最有實力、最有能力的候選人，自己不設定任何初選方式，一切按照黨的規章。但至於是否要和江啟臣喊話，她則稱，「我們是姐弟怎麼會要喊話，我們一起登山，一起努力往前進」。

