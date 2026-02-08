盧秀燕擬3月訪美 學者：「3大當務之急」待解

政治中心／劉宇鈞報導

台中市長盧秀燕預計於3月時赴美訪問，此行被解讀成是盧為2028選戰試水溫。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，盧目前有3大當務之急待處理強化，包含對敏感政治議題應更勇於表態，以及建構兩岸議題與政策立場，同時穩定台中選舉黨內提名的混沌局面。

鈕則勳：盧秀燕對敏感議題應更勇於表態

鈕則勳8日發文表示，盧秀燕若成功訪美，對於盧的國際能量、格局與高度都有助益，特別盧的碩士學位是國際事務與戰略，藉由訪美更能落實策略理論與實務的結合，強化國際觀。況且加上盧在台中的政績且在民調支持度多有超越六成的情況下，盧也能提出以晶片、半導體、精密科技為基礎，且能與對產業政策的前瞻性政策規劃，確實累積了競逐2028的能量。

鈕則勳說，即使如此，盧秀燕仍有幾個當務之急有待處理或強化，首先，盧對敏感政治議題應該更勇於表態，進一步形塑有果敢決斷力的形象，同時對於民進黨的攻勢也應該更有直球對決的Guts。

鈕則勳說，針對兩岸議題與政策立場，盧秀燕應該加緊腳步建構論述基礎。（圖／翻攝自鈕則勳臉書）

鈕則勳指出，國民黨的政策綱領是親美與和陸，強化與美國關係這塊，只要盧秀燕能赴美與美國政要妥善互動，應該是沒有問題；但針對兩岸議題與政策立場，盧應該加緊腳步建構論述基礎，畢竟兩岸議題現今是國民黨的弱點，若要競逐2028，盧就要有能破解綠營抗中牌做法，所以盧的兩岸政策勢必得超前部署。

鈕則勳：盧秀燕必須穩定台中混沌局面

鈕則勳提到，針對現在台中提名的混沌局面，盧秀燕作為最熟稔台中選情與藍軍中部跨縣市治理脈絡的「中霸天」，更應該多與黨主席鄭麗文溝通，並提供穩定台中、甚至中台灣局勢的意見，進一步與黨中央分進合擊。

鈕則勳強調，盧秀燕只要能夠在市政治理政績與對外關係開拓上內外兼顧，便能夠更細膩的規劃產業政策，進一步強化優勢；也唯有將弱點快速補強，才能在面對民進黨的攻勢時有辦法應對。

