盧秀燕支持國防預算「有條件」？于北辰神比喻回應！

論壇中心／郭芳瑜報導

賴清德總統宣布未來八年投入國防特別預算，台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，他贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為，不能因為追求國防成長而窮國窮民。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，增加國防跟人民安康，並不是選擇題，這兩個是要一起齊頭並進的。

盧秀燕說，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但大幅編列國防預算，搞到國家破產，演變成窮兵黷武的極權國家，對國家沒有幫助。于北辰表示，就像買車需要買強制險一樣，國防就是對於國家的強制險，要不要打仗不是單方面可以決定的，「敵人一直在更新」，國富、國強和人民富有三者要並進，國家有這個保險存在，人民賺的錢才是自己的，不然隨時中國解放軍過來，錢被共產吸收，「人民賺再多也沒有錢」。

原文出處：盧秀燕專訪談國防預算增加「有條件」支持？于北辰：是替國家買強制險！

