盧秀燕斥白目 賓賓哥再反駁 遭校方曬對話打臉

賓賓哥因直播爭議，遭台中市封殺。（圖／泰霸團隊提供）

網紅賓賓哥（江建樺）未經校方同意就開直播，與台中某國中槓上，遭台中市長盧秀燕譴責可惡又白目。對此，賓賓哥20日公布LINE對話，指校方甩鍋，晚間再開直播反駁，隨即遭該校以對話截圖打臉，「江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊。」

這起風波發生於19日，賓賓哥以神秘嘉賓的身分出席台中市某國中的演講，遭到校長以「未經校方同意開直播分享學子的影像到網上」為由，要求他中斷活動。盧秀燕耳聞此事，批評賓賓哥逕自開直播，沒有保護孩子的觀念，不守法也不尊重學校，可惡又白目，台中市永不「錄用」。

賓賓哥起初道歉，但20日公布事前與該校老師的對話截圖，表示有溝通過直播事宜，對方回覆：「那應該沒有問題。還有就是…我們主任說，校長或主任開場的時候不直播哦。」有特別說要保護學生，拍攝學生背面等事都在活動前確認，雙方共識清楚明白。至於盧秀燕的評論，賓賓哥在直播中回應，希望她把事情弄清楚再於公開場合發言。

不久，校方20日晚間親上火線表示，19日邀請的嘉賓是王元照，而非賓賓哥，是王元照演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生，校方並無賓賓哥的聯絡方式。至於賓賓哥PO的對話截圖，校方說那是11月11日王元照和本校教師的對話，賓賓哥沒有提供完整的內容，是斷章取義，「本校教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，『不得進行直播』；亦於活動當日在會場中再次聲明。」

校方聲明

本校針對江建樺（賓賓哥）於11月19日至校園講座中的相關行為，以及其日後於網路發表之不實言論，聲明如下：

1. 本校僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。

王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。

本校至今無任何與江建樺（賓賓哥）之聯繫管道，亦從未邀請其至本校演講。

2. 關於江建樺聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，本校嚴正澄清並予以否認。

該聲稱所引用之截圖為11月11日王元照與本校教師之對話，江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊。本校教師已於 11 月 13 日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。

本校提供該日教師回覆之文字紀錄以昭公信。

3. 關於江建樺聲稱「獲本校致贈感謝狀」一事，說明如下：

感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

4. 江建樺之不法行為已造成本校學生權益受損。

本校已依規通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。

本校懇請社會大眾勿輕信或轉傳不實言論與相關影像，並共同守護學生隱私與校園安全。

