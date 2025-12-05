盧秀燕施政滿意度穩逾六成 台中市府團隊獲市民高度評價

民調雙重肯定！台中市議會今(5)日進行三讀議案第二讀會，市議員賴義鍠在會中指出，近期多家媒體民調顯示台中市政表現亮眼，無論是市長盧秀燕（如圖）的施政滿意度，或是市府團隊的整體表現，均突破六成。成績穩定且受市民肯定，展現「中流砥柱」的治理成效。

根據《CNEWS匯流新聞網》近期民調顯示，有62%台中市民肯定盧市長表現，6成市民肯定市府團隊。《經濟日報》2025「幸福台灣 縣市幸福指數大調查」結果。台中市於「地方政府施政滿意度」項目中獲得六都第二名，並在多項評比名列前茅，顯示市民對城市治理的滿意度持續提升。

廣告 廣告

在「地方政府施政滿意度」調查中，台中市以74.2%滿意度居六都第二，優於台北市（73.2%）、新北市（70.7%）、高雄市（66.5%）及台南市（59.5%），顯示市府施政獲市民高度肯定。整體而言，台中於該項滿意度位居前五名，反映各項施政面向的整體表現，相對受到民眾認可。

台中在六都之間脫穎而出、獲得第二名，顯示市民在交通、建設、教育、安全、環境等多面向對市府施政有穩定的正向評價，也反映台中在整體城市治理品質上的具有高水準成效。