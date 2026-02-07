盧秀燕施政滿意度71.3%！營養午餐免費政策獲8成5市民肯定

台中市長盧秀燕上月宣布，自115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，引發討論。最新民調顯示，有高達8成5的台中市民對此表示支持；同時，盧秀燕的施政表現，也獲得超過7成台中市民的肯定。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕表示，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代。

廣告 廣告

根據《ETtoday》公布的最新民調顯示，有高達87.0%的市民表示知道這項最新政策，回答不知道者為13.0%。同時，該政策也獲得85.5%台中市民支持，11.1%不支持，另有3.3%表示不知道或沒意見。

該民調也詢問市民，對於盧秀燕的施政表現，結果顯示，有71.3%的台中市民表示滿意，23.4%不滿意，另外還有5.3%表示不知道或沒意見。民調結果也顯示，台中市民對台中市府行政團隊的表現給予高度肯定，有74.0%的市民表示滿意，21.4%不滿意，另有4.6%表示不知道或沒意見。

盧秀燕推動營養午餐免費政策，受到市民高度肯定。（圖／資料照）

此次調查的時間為2月4日至2月6日，調查對象為設籍於台中市且年滿20歲以上民眾，方式採手機簡訊與EDM通知進行封閉性網路問卷調查，有效樣本1,073份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.99%。

延伸閱讀

直搗賴瑞隆本命區！柯志恩談議員「藍白合」：3選區與友黨合作

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

美國會議員批在野擋國防預算 國民黨駁：不要被綠營誤導