盧秀燕施政邁向第8年 強調奮鬥到最後一秒

▲盧秀燕市長與孩子們合照。

台中市長盧秀燕率領市府團隊執政滿7年，即將邁向第8年，昨（24）日舉行施政7週年成果記者會，以「七年同行、幸福前行」為主軸，向市民報告7年來的施政成果。她特別回顧第一年就職典禮上許下的諾言，以「顧家最重要的三件事」巧妙比喻市政治理，感謝市民家人一路相挺與支持，她將為台中奮鬥到最後一秒鐘。

盧秀燕市長上台首先率領全體市府團隊向民代、市府同仁、區長及市政顧問及廣大的市民家人深深一鞠躬，感謝各界的鞭策與支持。針對近期外界各種勸進，她更透過影片回顧2018年就職典禮上曾說過的話：「沒有什麼比在自己的家園，照顧服務市民家人，更快樂更光榮的事情！」，強調自己有始有終專心市政，「以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到！」

盧秀燕強調，全心全意照顧好家人，包含改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，包含教育預算7年來佔比都是六都第一，讓市民有感。

第二、將家裡的缺補起來，讓台中過去缺乏或蓋不起來的建設逐一完工啟用，特別感謝這座城市許多無名英雄。第三、解決台中這個大家庭的困難與危機，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機，守住台中也守住台灣，讓市民安居樂業。

記者會特別邀請7位與盧秀燕市長2018年上任同一年出生的孩子擔任嘉賓，盧秀燕與孩子High5並開心說，「他們7歲，我上任七年！」，孩子與市長一同彩繪台中7年來代表性建設的藝術裝置，象徵「為城市上色」，陪孩子見證台中7年來的成長與變化。