盧秀燕曝打破台中2大魔咒 任期最後一年「不用急著幫我找工作」

台中市長盧秀燕細數7年來政績，稱剩下任期仍會專心市政。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕今（24日）迎來就職7週年，除了細數政績，還提到打破台中升格直轄市後「沒有女市長」、「市長無法連任」兩大魔咒，非常珍惜市民給予的信任，因此過去幾年即使外界勸進，也堅持不參選總統、副總統或黨主席，以市政為唯一，強調任期最後一年，會有始有終、專心市政，請大家「不用幫我找工作」。

盧秀燕表示，7年前參選承諾要以「媽媽的初衷」當市長，把市民當家人照顧，7年下來空污明顯改善，PM2.5從每立方公尺18.9微克下降到13.5微克，也恢復老人健保補助與公托倍增，蓋了50座學校禮堂、全面汰換中小學課桌椅，並大力投資外語教育；她開玩笑提到，唯一的遺憾是沒有督促副市長鄭照新「減肥成功」。

盧秀燕喊出：「台中好，中部好，台灣才會真正共好，中華民國才會更好。」任期剩下最後一年，她感嘆明年站在台上的就不是自己，但可能是在場其他人，接著點名現場江啟臣和楊瓊瓔；也重申任期最後一年，不會想著下一步，將有始有終、專心市政，「現階段不用急著幫我找工作」。





