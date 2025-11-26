盧秀燕曝「聽到非洲豬瘟陰謀論」 自信喊：進廚房不要怕熱

台中爆發全國首例非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕表示，自己正面看待，危機就是轉機，不過話鋒一轉說，自己聽到很多陰謀論，從政若有競爭的話，造謠、攻擊在所難免，「進廚房就不要怕熱」。（陳淑娥攝）

台中爆發全國首例非洲豬瘟，所幸鎖在案場並未擴散，市議員張彥彤26日在議會質詢說，非洲豬瘟事件有針對性，詢問市長盧秀燕看法。盧秀燕表示，自己正面看待，危機就是轉機，不過話鋒一轉說，自己聽到很多陰謀論，從政若有競爭的話，造謠、攻擊在所難免，「進廚房就不要怕熱」。

盧秀燕指出，她正面看待非洲豬瘟事件，危機就是轉機，六都過去都是廚餘餵豬，廚餘資源化、能源化、肥料化，過去中央都是大力支持，但從近期民調可知，很多民眾支持要轉型，過去豬農抗拒轉型較困難，這次趁機檢討也好，但需要時間。

廣告 廣告

盧秀燕話鋒一轉提到，至於人身攻擊，她聽到很多謠言及陰謀論，有人說攻擊台中，讓大家多吃點美國豬，也有人說給台中下毒，包括天選之肉，讓事情都發生在台中，她都聽過，但從政若要聽陰謀論會聽不完，碰到選舉或有競爭關係的事，造謠、攻擊在所難免，進廚房不要怕熱。

盧秀燕強調，既然她競選市長，目的就是要服務好市民，做好建設，各種陰謀論不用理會，不然沒完沒了，反而讓人家稱心如意，「走我們該走的道路」，還好任內想要做的建設都完成了，自己開的政見也幾乎都完成了。

【看原文連結】