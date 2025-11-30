盧秀燕最新民調曝！非洲豬瘟重傷已止血 施政滿意度維持六成

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

2026年縣市長選舉在即，CNEWS匯流新聞網民意調查中心公布最新台中市長選舉民調。在非洲豬瘟事件落幕後，市長盧秀燕及市府團隊表現是否受到影響成為外界關注焦點，民調結果顯示，有六成二市民肯定市長盧秀燕的表現，也有六成肯定市府團隊；若江啟臣要參與下屆市長選舉對決何欣純，江啟臣目前領先。

根據此次民調，受訪市民中有62.0%對盧秀燕擔任市長的表現表示肯定，包含21.2%非常滿意、40.8%還算滿意；不滿意者占27.6%。（圖／市府提供）

根據此次民調，受訪市民中有62.0%對盧秀燕擔任市長的表現表示肯定，包含21.2%非常滿意、40.8%還算滿意；不滿意者占27.6%，其中不太滿意為12.5%、15.1%非常不滿意；另有10.4%無明確意見。

交叉分析顯示，北區市民對盧秀燕不滿意比例較高，達41.3%。政黨傾向方面，民進黨支持者中有66.6%持負面評價，不滿意盧秀燕表現；相較之下，國民黨與台灣民眾黨支持者多給予肯定，比例分別為94.7%與77.4%。

至於台中市民對市府團隊表現的滿意度，調查指出，整體滿意度為60.0%，其中14.8%非常滿意、45.2%還算滿意；不滿意為27.6%，其中14.3%不太滿意、13.3%非常不滿意；另12.4%無意見。

交叉分析顯示，戶籍在第九選區、男性、研究所以上學歷，以及政黨傾向為民進黨的市民，對市府團隊的不滿意較高；戶籍在第十四選區者、女性、專科學歷，及傾向國民黨、民眾黨的市民滿意度相對較高。

調查同時呈現台中市的政黨版圖。支持度方面，國民黨為27.7%、民進黨25.9%、民眾黨17.3%，時代力量與基進黨則分別為2.1%與1.4%；另有25.6%未表態。整體而言，藍白合計約45%，泛綠約近29.4成。

民調專家解讀，本次數據顯示，外界原認為非洲豬瘟可能造成的衝擊已告一段落，盧秀燕及市府團隊評價維持穩定，仍維持在六成滿意度。以目前的政治版圖來看，還是藍白略大於綠的情形，若下屆台中市長選舉，國民黨若提名江啟臣，整體來說還是占優勢。

此次民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

