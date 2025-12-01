盧秀燕最新民調滿意度逾6成 廖偉翔：做好市政就是2026最佳助攻 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

《CNEWS匯流新聞網》民調中心最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，台中市民對台中市長盧秀燕市政表現滿意度達62.0%，市府團隊滿意度也有60.0%。對此，立委廖偉翔今（1）日表示，台中市府面對問題不卸責，讓市民有目共睹，且市民是依施政打分數、而非政治口水，只要剩餘一年任期能做好市政，就是2026地方選舉最佳助攻

廖偉翔表示，盧秀燕面臨新光氣爆、關稅衝擊與非洲豬瘟多重壓力下，還能獲得高支持度，顯見市府面對問題不卸責、不閃躲的表現，讓市民有目共睹，且市府並未因為中央的事，因此拖垮市政節奏。

廣告 廣告

廖偉翔舉例，台中市的交通、社福、教育、社宅等教育都正常推動，從民調也能看出來，台中市民是看市府長期的施政表現在打分數，沒有被政治口水帶著走。

另外，根據《CNEWS匯流新聞網》民調中心最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立法院副院長江啟臣以43.9%支持度領先民進黨立委何欣純的25.0%，雙方差距達18.9個百分點，看好度則為52.7%比21.5%。

廖偉翔認為，只要市政穩、民意就穩，盧秀燕接下來這一年，只要把市政顧好，就是2026地方選舉最佳助攻。

「不辜負大家期待。」盧秀燕11月30日也回應表示，她代表台中市政府團隊，感謝市民朋友與全國民眾的支持，市府會更努力、做得更好，也誠摯歡迎全台民眾有空來台中，一起感受台中的熱情與精彩。

「不辜負大家期待。」盧秀燕11月30日也回應表示，她代表台中市政府團隊，感謝市民朋友與全國民眾的支持，市府會更努力、做得更好，也誠摯歡迎全台民眾有空來台中，一起感受台中的熱情與精彩。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」

苗栗縣府與內政部共推「人本交通」 鍾東錦喊話：前往第一線與居民溝通

【文章轉載請註明出處】