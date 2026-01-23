盧秀燕最新民調超驚人！1數據「創新高」

▲《TVBS民調中心》今（23）日公布最新民調顯示，對於台中市長盧秀燕連任至今3年來的施政表現，不滿意比例增加14個百分點，是歷次調查最高。（圖／市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 《TVBS民調中心》今（23）日公布最新民調顯示，對於台中市長盧秀燕連任至今3年來的施政表現，不滿意比例增加14個百分點，是歷次調查最高。

針對盧秀燕的施政表現，根據《TVBS民調中心》公布最新民調顯示，有60%台中市民表示滿意（24%非常滿意，36%還算滿意），較就任兩年時的66%下滑6個百分點；而不滿意的比例增加14個百分點至25%（14%不太滿意，11%很不滿意），是歷次調查最高，15%沒有表示意見。

民調顯示，整體而言，盧秀燕滿意度維持在六成，但不滿意比例提高，與首任上任百日時的24%相當，值得注意。

本次調查是TVBS 民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水准下，抽樣誤差為+3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齢、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS原始問卷及詳細交叉表請上網:www.tvbs.com.tw/poll-center

