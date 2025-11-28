盧秀燕深入大雪山關懷農民 傾聽和平地區發展心聲

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕特別重視和平地區的農產業發展，於昨(27)日前往大雪山關懷農民，並於陸苑餐廳召開「和平地區農業及地區發展」座談會，市府民政局、教育局、運動局、經發局、建設局、交通局、水利局、農業局、觀旅局、環保局、警察局、新聞局、研考會、原民會及和平區公所等相關團隊共同參與，盧秀燕聽取在地農民心聲及發展的建言，與地方民眾面對面交流，共同推動和平地區永續發展，現場氣氛熱烈，展現出政府與民眾同心的合作精神。

廣告 廣告

盧秀燕表示，今年是她第三次來和平區，針對昨日座談會提案，分為會勘、調整施作項目、確定權責機關三類，台中市政府與區公所會仔細傾聽各位的意見，也強調不只有座談會才可以提案，有各式各樣暢通的管道能讓市府聽到和平區的心聲。

盧秀燕特別指出，受關稅、戰爭影響，導致物價上漲，經營國旅非常辛苦，台中市政府公教人員高達5萬人，再請大家和各局處多多支持國旅，選址在不輸國外的原鄉部落，用來辦理文化及相關參訪的活動都是非常適合的場域。

農業局指出，市府推動和平地區農業發展的政策主軸，涵蓋「農民福利與保障」、「生產技術升級」、「農藥安全管理與病蟲害防治」、「天然災害救助與復健、農業保險」及「溯源農產品行銷」五大面向。市府積極配合中央政策，推動農民保險、職業災害保險、農民退休儲金及老農津貼等制度，並加碼補助農民使用國產有機質肥料，舉辦作物栽培及農藥使用安全研習會、農特產品評鑑等活動。

農業局補充，同時補助農民購置省工高效農機具及智慧農業設備，辦理天然災害救助查報及提供復建補助措施，補助農民農業保險費用，並拓展農特產品國內農產品市場，行銷台中品牌，帶動農業創新經營與產業升級，以提高農民收益及農村生活品質。

農業局進一步說明，和平地區農業發展未來重點的施政項目，包含「產業結構調整，營造永續生產環境」、「提升生產技術，減少災害疫病風險」、「照顧農民福利，安心從農安全保障」及「打響品牌形象，拓展行銷銷售管道」，期望透過這次座談會與地方代表進行意見交流，分享彼此農事經驗，共同提升和平地區農民農產業經營，一起再創中市農業高峰。