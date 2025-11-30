盧秀燕滿血復活！非洲豬瘟後滿意度破6成 震撼民進黨

據最新民調結果，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，仍然獲得62%的市民滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。

據最新民調結果，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，仍然獲得62%的市民滿意度。（圖取自盧秀燕臉書）

《CNEWS匯流新聞網》今天（30日）公布「台中市長選舉民調」，內容涵蓋市民對市府團隊的滿意度，結果顯示在非洲豬瘟後，非洲豬瘟後，6成2市民肯定盧秀燕擔任市長表現，6成肯定市府團隊滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。

盧秀燕滿意度。（圖/CNEWS匯流新聞網民調中心提供）

調查中指出，盧秀燕的滿意度中，6成2市民肯定其表現，其中21.2%非常滿意，40.8%還算滿意。僅有27.6%表示不滿意，其中12.5%不太滿意、15.1%非常不滿意，另10.4%無意見。

交叉分析顯示，民進黨支持者中，有66.6%對盧秀燕表示不滿，給予肯定的為26.1%。而國民黨和民眾黨的支持者則分別有94.7%和77.4%給予肯定。

這份民調是由CNEWS匯流新聞網民調中心於114年11月25日至26日採用電話調查，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民，樣本數達1208份，誤差範圍在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

