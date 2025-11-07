盧秀燕為豬瘟防疫再度道歉 曝市府封口令原由：檢調已經介入調查

非洲豬瘟禁令解除，台中市議會今（7日）由市府進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕在會中再度鞠躬致歉。盧秀燕表示，疫情處理過程中，做得不夠好，造成大家的辛苦和擔心，身為市長須概括承受，她深深自責，並向社會各界致歉。

盧秀燕7日再度針對非洲豬瘟防疫問題鞠躬道歉。（圖／中天新聞）

盧秀燕表示，「大家辛苦了，讓大家擔心，我們覺得非常的不好意思，所以秀燕在這個地方先向大家鞠躬致歉。」隨後她再度鞠躬致歉。她指出，這次非洲豬瘟的發生，雖然最後我們守住案場，讓病毒沒有外流，台中市其他的豬場豬隻，全國的豬場豬隻沒有受到影響，但是在整個疫情的處理過程中做得不夠好，造成大家的辛苦，造成大家的擔心，「我為市長必須概括承受，我深深的自責，也因此向社會各界表示道歉。」

盧秀燕6日針對非洲豬瘟防疫問題，率各局處首長鞠躬道歉。（圖／中天新聞）

盧秀燕說，非洲豬瘟一發生的時候，前往現場查驗的同仁覺得有問題，所以主動送驗，因為相關的送驗機關都在中央，所以由中央驗出，我們是主動送驗。中央驗出以後，那就通知台中市政府，這個案場有非洲豬瘟產生，當天中央召開記者會以後，她也在活動當中有證實此事，也向大家在第一時間表示，我們希望這是個案，要把案情鎖在個案的案場，讓病毒不會外流。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

盧秀燕指出，目前相關處理雖達成階段性目標，但處理過程中做得不夠好，除了致歉外，也已發布相關單位的人事異動。同時，因為該案檢調已經介入調查，她也約束同仁對個案不可做過多的評論。

