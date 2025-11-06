盧秀燕為豬瘟防疫鞠躬道歉！粉專讚：她的勇氣與肩膀是民進黨最大的照妖鏡

全台豬隻禁令解除，中央宣布開放活豬運輸，台中市長盧秀燕今（6日）也對非洲豬瘟防疫問題鞠躬道歉，「媽媽做不好一樣要檢討改進。」臉書粉專「鎖綠鴉」指出，「盧秀燕的勇氣與肩膀，就是民進黨最大的照妖鏡。」

盧秀燕針對非洲豬瘟防疫問題鞠躬道歉。（圖／中天新聞）

「鎖綠鴉」發文表示，非洲豬瘟發生十餘天，今起解除活豬禁運、明日恢復屠宰與拍賣。疫情宣告解封的第一時間，盧秀燕立刻拔掉2局長1處長，親自鞠躬致歉。這十多天盧秀燕鮮少在鏡頭前多言，與拿起麥克風滔滔不絕的陳時中成強烈對比，綠營見狀如撿到槍拚命掃射。殊不知，她默默地把疫情防堵、配套措施、官員去留都處理妥當，不急於爭辯只因想把重點留給防疫，時間最終證明了真理，「真正做事的人，往往是最安靜的。」

盧秀燕（中）。（圖／中天新聞）

「鎖綠鴉」指出，盧秀燕一句「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，讓多少民進黨人汗顏？道歉，已成台灣政壇最珍貴的價值，因為民進黨是個不會道歉的政黨，「賴清德為邊境破口病毒入侵道歉了嗎？卓榮泰為政策亂套人民痛苦道歉了嗎？陳時中為3+11跟疫苗之亂道歉了嗎？趙天麟為『實質親中舔共』道歉了嗎？王必勝為外遇不倫私生女道歉了嗎？陳宗彥為任內接受性招待道歉了嗎？」台灣人不會在意盧秀燕曾道歉，只會記得犯錯不道歉狂硬拗的民進黨嘴臉，盧秀燕的勇氣與肩膀，就是民進黨最大的照妖鏡。

粉專「政客爽」表示，在這次非洲豬瘟的事件中，台中市府有積極處理的部分，也有一些疏失責任，被民進黨群起砲轟，不得不說有些地方確實值得好好改進。在這個情況下，台中市府迅速讓三位首長下台（負責非洲豬瘟相關業務），盧秀燕毅然決然決定率隊鞠躬道歉，我想這就是政治人物該有的承擔。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

「政客爽」指出，政治人物從來就不是完美的，但有反省能力的人卻異常珍貴，這是盧秀燕帶領台中市府最低谷的時刻，卻也是重新爬起來最好的時刻。經歷過失敗跟絕望，望見遍體鱗傷的自己，才能看見進步的力量，「承認錯誤，是邁向成熟治理的第一步。」

