盧秀燕為豬瘟鞠躬道歉！他讚承認錯誤的勇氣

▲盧秀燕昨（6）日在記者會中率隊鞠躬道歉。（圖／台中市政府提供，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 台中市近期爆發非洲豬瘟，一度挨批成防疫破口，且在圍堵過程中，疫調、應變還不斷出包，疫情爆發滿15天後，市府昨（6）日宣布3局處首長拔官，更遭質疑是棄車保帥。不過，盧秀燕昨開記者會鞠躬道歉表示：「在整個防疫的過程當中，我們做的不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」，獲親藍粉專《政客爽》大讚：「盧秀燕毅然決然決定率隊鞠躬道歉，我想這就是政治人物該有的承擔。」

台中市府昨宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保局長林儒良下台負責，盧秀燕更於下午帶領多位市府主管鞠躬道歉，不過，她把聲明稿唸完後，隨即轉身離去，全程未受訪。

盧秀燕在聲明指出：「在整個防疫的過程當中，我們做的不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。除了致歉，在剛才我們已經發布了相關首長的人事異動，另外，之前已經啟動的整個事件的調查，現在正在加速的進行當中，一有結果就會跟大家公布，在這個事件當中讓大家擔心了，我非常的抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進。」

針對這份聲明，《政客爽》認為，台中市府迅速讓3位首長下台（負責非洲豬瘟相關業務），盧秀燕毅然決然決定率隊鞠躬道歉，這就是政治人物該有的承擔。政治人物從來就不是完美的，但有反省能力的人卻異常珍貴，這是盧秀燕帶領台中市府最低谷的時刻，卻也是重新爬起來最好的時刻。經歷過失敗跟絕望，望見遍體鱗傷的自己，才能看見進步的力量。承認錯誤，是邁向成熟治理的第一步。

對此，大批網友也紛紛留言表示：「總比死不認錯、到處甩鍋的好太多了」、「勇於承認錯誤、勇於改善、勇於道歉、勇於負責是從政人員的風骨表現」、「對台中市政府有信心」、「中央做不好也沒人下台」、「肯認錯才會改進，支持」、「了不起」等。

