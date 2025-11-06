盧秀燕為豬瘟風波兩度鞠躬道歉 粉專：承認錯誤的勇氣

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟，目前成功將病毒控制在台中案場。台中市長盧秀燕更於記者會中率員2度鞠躬道歉，並免除農業局、環保局、動保處等3局處首長職務。《政客爽》粉專表示，盧秀燕毅然決然決定率隊鞠躬道歉，並讓負責非洲豬瘟相關業務的3位首長下台，這就是政治人物該有的承擔。

針對盧秀燕記者會兩度鞠躬道歉，《政客爽》粉專6日在臉書貼文表示，這是承認錯誤的勇氣。在這次非洲豬瘟的事件中，台中市府有積極處理的部分，也有一些疏失責任，被民進黨群起砲轟，不得不說有些地方確實值得好好改進。由於被打得千瘡百孔，很多藍營人士也避之唯恐不及，但也有像台北市議員鍾沛君、桃園市議員凌濤這樣的民代，願意站上政論節目，澄清不實指控、說明真相，即使因此成為眾矢之的，依然不退縮。

《政客爽》接著表示，在這個情況下，台中市府迅速讓負責非洲豬瘟相關業務的3位首長下台，盧秀燕毅然決然決定率隊鞠躬道歉，這就是政治人物該有的承擔。政治人物從來就不是完美的，但有反省能力的人卻異常珍貴，這是盧秀燕帶領台中市府最低谷的時刻，卻也是重新爬起來最好的時刻。

《政客爽》更點出，經歷過失敗跟絕望，望見遍體鱗傷的自己，才能看見進步的力量。承認錯誤，是邁向成熟治理的第一步。盧秀燕加油，台中市府加油。

網友留言表示，「總比死不認錯到處甩鍋的好太多了！」、「盧市長明快決定且勇於承擔，對台中市政府有信心」、「肯認錯才會改進，支持」、「好榜樣，加油」、「事後處理的態度是很重要的，很久沒看到責任政治了，台灣目前需要這種風氣」、「中央的官員沒缺失嗎？」

