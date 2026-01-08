盧秀燕營養午餐免費 綠酸：蔣萬安講才要聽

▲盧秀燕宣布自下學年起，台中市公立國中小的營養午餐免費。（圖／吳宗學提供，2026.01.08）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕今（８）日宣布台中市公立國中小學生營養午餐免費，地方藍營一片叫好，白營主張教育平權不分公私，應將私立學校也納入。民進黨市議員林德宇則開酸，之前藍綠白市議員都建議過，盧秀燕一概找藉口推託，現在台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，盧秀燕馬上改口，難道一個好的政策，市民建議盧秀燕不聽，一定要蔣萬安講才有用嗎？

得知盧秀燕宣布「全市公立國中小學生全面實施免費營養午餐」，國民黨市議員陳文政指出，他過去在定期會多次提出「免費營養午餐」相關建議，如今市長不僅回應家長期待，更展現市府在少子化時代下，對教育公平與兒童健康的重視。他強調免費不應只是口號，政策落實過程更應兼顧食材品質、營養專業與校園執行彈性，保持良好溝通，讓免費營養午餐能安心、健康、永續。

國民黨團書記長李中強調，市府補助應兼顧公平性與全面性，要求擴大補助範圍至所有公私立國中小及高中職學生的營養午餐。

爭取國民黨提名參選北屯區議員的市府運動局專員吳宗學表示，感謝市府廣納建言，他身為三寶爸非常有感！市府目前每年已編列約14億元照顧弱勢學生與偏鄉補助，未來透過全面免費制度，不僅能避免補助制度造成孩子之間的標籤化，也有助於統一規範、提升行政效率。

民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇、劉芩妤指出教育平權不分公私，民眾黨接到許多家長反映，雖然孩子就讀私校，但家長同樣是台中市的納稅義務人，同樣深愛這座城市，教育平權的核心價值在於「不因學校屬性而有差別待遇」，私校家長雖然選擇不同的教育體系，但在義務教育階段，政府對學童健康的關懷與營養支持應盡量追求一致。

白營市黨部主委陳清龍和已獲提名參選市議員的連小華表示，根據教育局專案報告分析，若將私立國中小學生納入補助，預估經費約3.58億元，既然最艱難的公立學校經費（逾20億）都有決心承擔，剩不到4億元的「最後一塊拼圖」，相信並非不可跨越的門檻。

民進黨市議員林德宇則開酸，盧秀燕這次決策真的「只為個人，不為學生」。包括他在內的藍綠白議員，過去有多少人在議會質詢及提案？盧秀燕始終不動如山，藉口很多。昨天台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，今天她就改口說要全面免費，難道一個好的政策，市民和民代的建議市長都不願聽，一定要蔣萬安講才有用嗎？

林德宇說，好的政策不該是政黨立場的差異，盧秀燕這次營養午餐全面免費的決策，看到她還是政治思考、還是把個人的政治風險當成最優先。如果有好的政策就應該執行，而不是蔣萬安講才要聽。民進黨團總召周永鴻也批評，盧秀燕根本是「髮夾彎」！這項遲來的福利，證實過去她堅持營養午餐免費是「非法定福利」的說法全是推託。

