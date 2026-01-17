盧秀燕爭取經費 當面喊話賴「讓我咬一下耳朵」 互動曝光

台中百工百業博覽會16日於會展中心開幕，賴清德(右5)、盧秀燕(左4)出席剪綵儀式。（資料照／陳淑娥攝）

台中百工百業博覽會16日開幕，市長盧秀燕趁機向總統賴清德「喊窮」，稱會展中心一期東側展館是由中市府花88億興建很辛苦，盼跟賴「咬耳朵」爭取補助二期經費。賴回應盧強調「中央地方不分彼此」，「未來我們希望能夠共襄盛舉」，兩人握手交談數秒，引發話題。

會展中心今年首展，《民視新聞網》報導提到，外貿協會說明，台中國際會展中心一期的東側展覽棟於去年底試營運，今年已有52檔展覽預約、30場活動及266場會議，共2360攤位。至於二期的西側展館，預估約2100攤，由經濟部全額編列經費60.31億，已拍板於2027年4月開工，力拚2029年完工開展；兩側展館合計可提供4460攤位，盼能打造「全國最大展覽園區」，帶台灣隊衝鋒搶攻國際訂單。

由於賴日前在赴苗栗行程，曾說前苗栗縣長「同時在我耳邊說他還缺什麼」，並轉頭對現任縣長鍾東錦說「鍾縣長要學一下啊！你都沒跟我咬耳朵！」盧秀燕16日表示，市府耗資88億自建一期東側展館，沒有中央補助款、沒有地方投資，真的很辛苦！因為台中接下來還要蓋二期，但市府財政吃緊，再也沒錢了，「我前兩天才知道，原來我沒有跟賴總統咬耳朵」，「所以總統待會拜託讓我咬一下耳朵！」

賴清德致詞時表示「土地是國防部給的」，也強調中央地方不分彼此，「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」。

之後盧秀燕主動上前與賴清德握手，兩人短暫交談數秒，未進一步深談。2028總統大選可能對手今年首次互動，討論不斷。

