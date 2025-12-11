盧秀燕獲頒「不動產估價貢獻獎」 全聯會肯定推動估價專業法制化的重要力量

估價師貢獻獎-由地政局副局長陸恒寧代表領獎。。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府地政局表示，中華民國不動產估價師公會全國聯合會10日在台北晶華酒店舉行20週年慶暨「不動產估價貢獻獎」頒獎典禮，邀集產官學界30餘位對我國估價制度發展具卓越貢獻的人士接受表揚，其中也包括台中市長盧秀燕，肯定其長年推動估價專業法制化的努力。

地政局說明，盧市長出身政大地政系，在擔任立法委員期間，長期關注不動產市場專業制度的建構。當時國內估價制度仍處於發展初期，盧市長多次於立法院提出相關議題，支持《不動產估價師法》草案進入審查程序，並倡議建立國家考試制度、明確訂定專業標準與執業規範，以提升估價結果的公信力與透明度。她也呼籲主管機關應比照國際規範，強化專業連結，使我國估價制度得以與國際並軌。

估價師貢獻獎。（圖/記者廖妙茜翻攝）

估價業界普遍認為，盧市長在立法院階段的推動，是估價專業制度化的重要推力之一，對後續相關法制的健全具有關鍵意義。此次典禮中，因市長公務繁忙無法親自出席，由地政局副局長陸恒寧代表領獎。

全聯會表示，此獎項旨在向長期投入估價制度建置、專業深化與國際接軌的各界人士致敬，象徵台灣估價環境正持續邁向更成熟、更具專業形象的未來，推動整體產業不斷創新與進步。