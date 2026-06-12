盧秀燕率團訪歐進行城市外交 深化民主夥伴情誼

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台中市議會總質詢一結束，台中市長盧秀燕就率團出訪歐洲德國、捷克、奧地利三國，6月6日到15日為期10天，首站參訪柏林市政府布蘭登堡邦議會，深化台德之間的民主友誼之外，雙方也針對台中市十分重視的產業創新、能源轉型等議題進行深入交流。

首站德國柏林市 建築風格和創新路線和台中相仿

德國是歐盟人口最多的國家，而柏林市又是德國最大的城市，副市長艾佛斯和文化廳副廳長熱情歡迎台中市府的團隊，一見柏林市政廳的外觀就很親切，原來日本建築師曾來這裡取經，之後才興建了台灣的官署。

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柏林市政廳外觀眼熟，原來日本建築師曾來這裡取經，之後才興建台灣的官署。圖／台視新聞

盧秀燕表示，「建築跟我們的總統府和台中市政府舊市政府是非常類似的，所以這就是台中市政府我們跟柏林市政府有一些特殊連結的地方」。

外觀雖傳統，但柏林市本身非常有活力，因為是歐洲創新之都，這點跟台中市也相仿，所以雙方交談熱絡，盧秀燕也強調，「它們的城市大小規模跟我們很類似，我印象最深的就是他們一直在轉型當中，他們是創新之都，政府透過扶植的政策透過補助的政策吸引很多創新的公司到這邊來設立」。

參訪布蘭登堡邦再生能源基地 分享能源轉型成果

市府團隊也拜會布蘭登堡，雙方分享能源轉型的策略與成果。圖／台視新聞

市府團隊也拜會布蘭登堡，邦議會副議長格尼爾克接待，因為布蘭登堡邦是德國再生能源的重要基地，而台中也積極推動綠能政策，雙方分享能源轉型的策略與成果。

德國／綜合報導 責任編輯／王怡晴

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