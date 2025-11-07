盧秀燕率市府官員鞠躬道歉 遭誤植約談裁罰紀姓獸醫：動保處難辭其咎

記者潘靚緯／台中報導

第一時間被誤會曾到場的紀姓獸醫，在臉書發表聲明表示，接受台中市長盧秀燕的道歉。（圖／翻攝自紀姓獸醫臉書）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟首例，經過15天全國禁運禁宰，成功將病毒封鎖在單一案場，由於台中市政府從起初疫調、防疫等環節接續出包，昨(7)日下午台中市長盧秀燕帶領市府官員鞠躬道歉。對此，一度被誤會曾到案例場、被農業局認為違反獸醫法的紀姓特約獸醫，在臉書發文表示，「基於我的父親是國民黨深藍黨員，我個人選擇接受您的道歉」，特此聲明。

非洲豬瘟15天禁運禁宰令順利解封，台中市長盧秀燕率領市府官員，鞠躬道歉。(圖／台中市政府提供)

紀姓獸醫師指出，中央派出全國最大獸醫官協助防堵疫情，但台中市動保處最大獸醫官卻都被冰凍在檯面下，現在陪同豬隊友下台，其實動保處豬病組平常的鬆散真的難辭其咎。

他強調，海線的經濟動物獸醫師原本看顧的就很辛苦很累，電話通聯都交檢調了！澄清文他相信不會說謊，早在一週前他就留言了！沒想到報告書又傷害了一位屢屢通報提醒防疫的人，紀姓獸醫師表示，「我相信王老師的人格」！

台中市22日爆發非洲豬瘟，市府挨批延誤採檢，連疫調都出現離譜錯誤，「誤植」紀姓獸醫師曾到場查看豬隻，遭紀姓獸醫師跳出來反駁，事後記性獸醫師被跨區執業違反獸醫法第7條，遭農業局約談。

動保處認為紀姓獸醫在龍井區執業，卻到梧棲區擔任特約獸醫看診，沒有報備、未經核准已觸法。但紀姓獸醫提出異議表示，他擔任養豬場特約獸醫已20多年，動保處都有收到畜牧場合約書的副本，怎麼會說不知情且怪獸醫師沒有報備、主管機關未報准？但動保處表示不接受，仍堅持裁罰。

另一位王姓獸醫佐，在疫情爆發後離境，引發外界揣測，回國後也主動接受檢調調查，訊後以證人身分請回。王姓獸醫佐在昨(6)日發表聲明指出，他未曾到過案例場，也沒有開藥替豬隻診治，更沒有在13日通報疫情，痛批市府疫調報告錯誤百出，試圖把爆發豬瘟的責任，甩鍋給他跟另一位養豬協會總幹事「誤判」病情導致。

