盧秀燕率隊深入和平與民交流 盤點建設進度

台中市長盧秀燕於2月4日至5日展開115年度首場「和平專案」，親赴和平區谷關、梨山等地，實地慰問消防、警政及醫療等第一線公務人員，並與地方民眾座談交流，了解原鄉需求、盤點各項建設進度，持續提升山區公共服務量能。

研考會表示，和平專案以實地走訪傾聽地方需求，市府也透過跨局處合作與專案列管機制，持續提升原鄉各項公共服務量能。感謝市議員古秀英、朱元宏及吳振嘉，以及和平區長吳萬福、區民代表與在地里長們攜手投入，齊心關注地方發展，共同守護和平區居民的生命財產安全，打造幸福原鄉！

研考會指出，盧秀燕上任7年多以來，共挹注和平區超過30億元經費，完成301項工程。迄今辦理11次和平專案視察，規劃超過50項行程，涵蓋教育、建設、民政、社福、衛政、環保、水利、警政、消防、觀光、經濟、農業及交通等面向，並完成和平地區全數國中小、派出所及衛生所走訪慰問，持續強化山區基層設備與資源支持。

研考會指出，專案期間市長至天輪派出所及梨山分駐所進行慰勞，最末站則前往德基派出所，盧市長任內完成和平地區12處派出所訪視的目標正式達成！盧市長感謝員警在偏遠山區長年堅守崗位，守護治安與交通安全，市府將持續作為基層最堅實的後盾，攜手第一線人員，共同打造安全、健康且宜居的和平原鄉。

研考會表示，在登山健行風潮日益興盛下，市府也逐年提升和平區山域事故救援量能。盧市長首日前往谷關消防分隊視察裝備並慰問同仁，肯定消防人員長期在地形險峻、交通不便的山區執行高風險任務。此外，盧市長也召開「和平地區發展座談會」，邀集相關局處與地方代表面對面交流，針對教育、基礎建設及產業發展等議題傾聽地方心聲，確保各項建議逐步落實，推動和平地區永續發展。