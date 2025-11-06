盧秀燕率隊鞠躬道歉 張敬昌、陳宏益免職及林儒良調非主管

市長盧秀燕率隊鞠躬道歉，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免職，動保處長林儒良免去機關首長一職。（記者鍾麗如攝）

台中市爆發非洲豬瘟至今十多天，市長盧秀燕今天率隊鞠躬道歉，並強調「媽媽做不好，一樣要檢討改進」！另，市府中午也緊急公布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去局長職務；動保處長林儒良即日起免去機關首長一職。

在副市長鄭照新、秘書長黃國榮、副秘書長張大春、法制局長李善植、衛生局長曾梓展、經發局長張峰源等人的陪同下，盧秀燕召開記者會，針對非洲豬瘟事件，當場率隊鞠躬道歉。

盧秀燕指出，這次防疫最重要的任務，就是「把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流」。市府和中央團結合作，齊心齊力完成這項任務；整個防疫過程中，「我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉！」

盧秀燕表示，除致歉之外，市府也已發布相關首長的人事異動，並已啟動整個事件調查，正在加速進行中，一有結果就會跟大家公布。

市府指出，環保局長由前台北市政府環保局長吳盛忠接任，農業局長則由市府參事李逸安代理。此外，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱，絕不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。

對於張敬昌、陳宏益被免職，民進黨議員江肇國痛批這是「歹戲拖棚」！他說，從疫情爆發以來，市府拚命硬凹、說謊成性，非得等到中央拆穿一個又一個謊言，才願意承認錯誤，顯見市府防疫體系全面崩壞，盧秀燕只讓兩位局長下台交差，根本就是棄車保帥。

民進黨議員陳俞融表示，之前已多次要求兩位首長下台負責，盧秀燕卻充耳不聞，拖到現在才動作，讓市民無法接受。她同時提醒新上任的吳盛忠、李逸安，必須上緊發條，強化行政效能，讓台中市不再因市府怠惰而承受代價，議會也會持續嚴格監督。