盧秀燕現身豐原廟東商圈

台中購物節邁入第7年，今年的消費登錄至今已突破184億元，經濟發展局29日在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎活動，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔週抽百萬汽車」等大獎，並 call out 3位幸運得主，（如圖）現場氣氛熱鬧澎湃。

盧秀燕現場call out現金2位現金百萬得主，一位是住在南屯區林先生，登錄當期電費4千多元，從事水果批發業的他透露，這筆獎金將作為三寶的育兒經費；另一位是在台中市愛毛孩的林小姐，消費寵物用品，她在電話指稱，是台中市西區一所國中女老師，她深感訝異地表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。接著盧市長又抽出百萬汽車得主，是清水區王小姐，因為宴請父親與家人，在清水成都餐廳消費的發票抽中大獎。

盧秀燕也鼓勵民眾持續參與，沒有中獎的朋友不用氣餒。她指出，購物節每個月都有百萬現金獎，且累積消費金額已經來到184億元，若突破200億元，市府將再加碼百萬現金一名。「只要每突破百億，就再多一位百萬得主。」