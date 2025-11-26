盧秀燕痛斥中央雙標 高雄一條捷運追加預算打倒台中七大建設

台中市民進黨議員周永鴻26日在市政總質詢盤點市長盧秀燕執政7年，7大指標建設預算暴增與潛在財政損失達1145.7億元，這些錢足以讓學童免費吃營養午餐53.5年。市長盧秀燕反擊，中央近日核准高雄捷運黃線經費追加906億元，漲幅達63％，「人家1條就打倒我們7大建設」，痛斥中央雙標。

周永鴻（圖中）在議會細數盧市府7大建設，包括台中巨蛋、國際足球園區、國際會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化廠改建以及大里掩埋場處理計畫，預算足足增加1145.7億元。周永鴻強調，這筆錢若未被浪費，讓全市國中小學童免費營養午餐長達53.5年。

盧秀燕答詢時宣布，這幾天有重大新聞，中央核定高捷黃線追加經費，從1442億元追加到2348億元，增加906億元、漲幅63%，可以說1條捷運就打倒台中七大建設，更別說還核准工期延後6年，從2028年延到2034年；除此之外桃園機場三期經費也增加400億元，工期同樣延後。

盧秀燕不滿說，這幾年全國原物料、營建經費都在上漲，缺工缺料，工期延後、追加經費難以避免，台中已經儘量讓延後時間縮短、追加經費減少；議員監督市政府理所當然，用更嚴格的標準檢視也是一種抬舉，但她還是要說，台中被雙重標準看待，「別人可以我們不可以」。