即時中心／徐子為報導



民進黨台中市長參選人、在地立委何欣純今（29）天在萬和宮宣布市政藍圖，成立市政辦公室，並與同黨市議員林祈烽高喊「市長換欣、普發現金」。何欣純強調，若財政許可、議會支持將普發現金，並持續補助老人健保。





何欣純表示，中央普發現金1萬是中央有本，只要市府財力許可、議會也支持，她當選市長後將普發現金，並持續補助老人健保，解除敬老愛心卡限制。



林祈烽估算，台中過去7年來超徵415億，另外，盧市府賣地收入達1023億元，《財劃法》修法後，台中市府又增加統籌分配稅款262億元，總計超過1700億元，若均分給每位台中市民，每人都能領到將近5萬多元。



民進黨籍西屯區議員陳淑華表示，盧秀燕要求中央還稅於民，再三強調台中財政很好，卻「雙標」遲不發錢，嘉義市也普發6千元了，他質疑，難道台中財務狀況比嘉義還差嗎？





廣告 廣告

原文出處：快新聞／盧秀燕發不了換人來？何欣純高喊「市長換欣、普發現金」 林祈烽估可發五萬

更多民視新聞報導

機票「改名收費機制不透明」惹議 交通部長親自回應

國3彰化和美段死亡車禍！轎車遭聯結車壓扁 駕駛「頭顱破裂」慘死

限24小時內道歉！黃國昌竟嗆告賴清德 總統府籲：先回立院做正事

