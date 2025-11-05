盧秀燕直播稱「台中化解豬瘟及時拆彈」...黃帝穎批「4大荒唐」：市府官員涉犯「公務員登載不實文書罪」

台中梧棲養豬場爆發全國首例「非洲豬瘟」，各界質疑台中市政府疫調過程錯誤百出，且豬瘟案場未落實蒸煮廚餘、環保局亦未確實稽查，成豬瘟病毒最大破口。不料，台中市長盧秀燕卻在直播稱，「台中化解豬瘟危機、及時拆彈」。對此，律師黃帝穎今（5日）批評盧秀燕大言不慚、恬不知恥，並列出台中「豬瘟四大荒唐事件」。

黃帝穎今日於臉書發文直言，「盧秀燕開直播稱非洲豬瘟台中化解危機及時拆彈，簡直大言不慚、恬不知恥」。他也列出盧秀燕豬瘟「四大荒唐事件」，戳破其直播謊言。

一、「盧秀燕市府官員闖入國軍已清消的養豬場拍照，干預採檢」，黃帝穎表示，國軍化學兵完成清消後進行採檢，但盧秀燕市府人員卻在2日自行前往案場消毒及拍照，干預採檢進程，台中市副市長鄭照新坦承錯誤。

二、「豬瘟爆發但盧秀燕市府行政怠惰6天未檢測」。

三、「盧秀燕遭獸醫師及自家農業局雙打臉」，黃帝穎指出，盧秀燕回應豬瘟破口問題稱，「該做的都做了」、「10/14當日有特約獸醫師在現場判斷」，卻慘遭獸醫師打臉。黃帝穎點出，唯一簽約之紀姓獸醫師表示，自己根本沒去診斷，「盧市府對紀獸醫道歉，聲稱『誤植』」。

黃帝穎續指，盧秀燕後在記者會上強調，「獸醫師有執照」，但慘遭中市府農業局打臉，農業局隔日澄清在養豬場進行診斷的王姓獸醫「沒有獸醫執照」。黃帝穎說，盧秀燕荒唐的危機處理，慘遭獸醫師及自家農業局雙打臉。

四、「盧秀燕市府未落實除餘蒸煮稽查，涉嫌公務員登載不實」。黃帝穎表示，豬農蒸煮設備4月早就壞掉，飼主坦言照片是事後補傳。黃帝穎質問，「但台中市議員江肇國揭發，盧秀燕市府竟說5月、7月、10月都有去現場稽查沒問題，難道都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？」

最後，黃帝穎指出，「盧秀燕市府官員涉嫌公務員登載不實文書罪」。

