盧秀燕盼台中市長人選月底前底定 鄭麗文：先看16日協調結果

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

年底台中市長選戰，國民黨人選仍未確定，台中市長盧秀燕今（10）日說，希望黨中央在1月底前確定提名人選。國民黨主席鄭麗文下午回應，約好16日協調，先看協調結果再說。

鄭麗文。（圖／資料照）

國民黨台中市長人選，目前包含立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都參選意願，盧秀燕表示，盼國民黨在月底前能有所決定。

對此，鄭麗文下午接受媒體訪問時表示，已經約好在16日，中央黨部跟台中市地方黨部以及兩位候選人會一起來進行協調，一切還是按照國民黨所頒布的提名辦法，所以先看16日協調的結果如何再說。



