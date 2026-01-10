盧秀燕盼台中市長參選人本月定案 鄭麗文：1/16協調江啟臣、楊瓊瓔

台中市長選戰，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨方面立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔表態爭取黨內提名。台中市長盧秀燕今天表示，希望國民黨台中市長參選人能在1月定案。國民黨主席鄭麗文下午在台中出席活動受訪表示，會由黨中央及地方黨部與2名表態參選人於16日進行協調，看協調結果如何再說。

中國國民黨今天在台中市黨部舉辦黨員Reset拓點計畫，召集新進黨員暨回復黨籍黨員辦理培訓課程，鄭麗文也擔任講師主講「本黨中心思想與理念實踐」，她還在講課前接受媒體聯訪，針對下屆台中市長參選人何時定案提出說明。



盧秀燕上午受訪表示，距11月28日台中市長選舉投票僅剩約10個月，時間已很緊迫，她希望黨內1月底前能有決定。



鄭麗文下午受訪針對台中市長參選人的提名表示，中央黨部、台中市黨部會邀2名參選人一起進行協調，一切按照國民黨頒布的提名辦法，先看16日協調結果如何再說。



鄭麗文在聯訪結束即進入禮堂為黨員上課，她表示，希望用這堂課讓大家如何看到自己的價值，接下來才能幫自己及大家。鄭麗文說，她想讓大家了解，今天在台澎金馬的中華民國，具有什麼獨特的戰略價值，唯有國民黨能夠彰顯出這獨特的戰略價值，不只是對台灣、兩岸，乃至對國際社會做出非常重要及重大的貢獻。