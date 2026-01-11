盧秀燕盼1月定案接班人！學者曝她最擔心的事：民進黨恐用「這招」追打

藍綠白積極備戰2026大選，台中市長盧秀燕卸任後將由誰接下大旗，也受到藍營支持者高度關注，針對立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，盧秀燕已於昨（10）日公開喊話，盼1月底能確定人選；文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，盧秀燕此舉展現出的暖心、迫切與憂慮。

鈕則勳透過臉書指出，盧秀燕喊話黨中央，凸顯出「媽媽市長」對於黨內事務的關心，更是對於候選人尚未定調的憂慮；鈕則勳表示，面對民進黨早已拍板的人選，盧秀燕喊話「希望黨中央協調有成」，應是期待以不公開的內參民調決定人選，即國民黨協調立委謝龍介出戰的「台南模式」。

「展現出盧願意為台中選局負成敗責任的企圖心與勇氣」，鈕則勳認為，盧秀燕希望接棒人選1月底前「定於一尊」的相關論述，就是期待穩住而且拉高藍軍在中台灣的能量，進而為政黨輪替打下堅實基礎。

鈕則勳直言，盧秀燕之所以公開喊話，一方面更是意識到民進黨在戰術運用的靈活度，意即不論是江或楊最後出線，綠營都會以「因人制宜」的方式機動調整戰略。鈕則勳補充，從日前的內餐民調來看，江啟臣領先對手幅度較大，而楊瓊瓔則僅領先接近誤差範圍的3.2%，盧秀燕對這一點非常清楚，只是不願講明。

最後鈕則勳也表示，盧秀燕的呼籲，展現出了暖心、迫切與憂慮，更能看出她對國民黨的熱愛，與願意為選舉成敗負責的勇氣，鈕則勳喊話，盼主導提名的黨中央，用更多的同理來看待盧秀燕的懇切陳辭。

