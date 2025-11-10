盧秀燕看過來！蔣萬安推臺北「有購嗨」消費兩百抽千萬現金

蔣萬安宣布台北「有購嗨」活動11日起跑。台北市政府提供



不讓台中市長盧秀燕「台中購物節」專美於前，台北市長蔣萬安今（10日）宣布配合普發萬元的「來臺北有購嗨！」活動明日起跑，凡在臺北市單筆消費滿200元，即可獲得一次抽獎機會，獎項包含千萬現金、最新iPhone、特斯拉電動車，甚至還有機會成為臺積電股東。

蔣萬安在上午記者會上，向全國民眾發出熱情邀約，配合中央政府普發現金政策，臺北市府推出「有購嗨！」系列活動，不僅延長活動時間，更祭出多重誘人獎項，包含千萬現金、最新iPhone、特斯拉電動車，甚至還有機會成為臺積電股東。

廣告 廣告

蔣萬安在會中詳細介紹本次「有購嗨！」活動的亮點。他指出，活動將自11月11日「雙11」購物節起跑，一路延續至明年3月8日國際婦女節，涵蓋聖誕節、跨年、農曆春節、元宵節、情人節等重要節慶，讓民眾有充分的時間規劃臺北消費行程。

蔣萬安強調，為了讓更多民眾參與，本次活動門檻大幅降低，凡在臺北市單筆消費滿200元，即可獲得一次抽獎機會。消費越多，中獎機率越高。此外，市府更積極與各產業合作，凡於「有購嗨！」特約商店消費，抽獎機會將直接翻倍。

蔣萬安進一步提到，本次活動的獎項不僅有千萬現金、最新款iPhone 17、話題性十足的Tesla電動車，更將送出臺積電股票，讓幸運得主有機會成為臺灣護國神山的股東。

蔣萬安邀請民眾把握「有購嗨！」的機會，到臺北觀光旅遊、住宿餐飲、購物消費，不僅能享受臺北的城市魅力，還有機會抽中大獎。同時，他也感謝臺北市各個產業公協會理事長、市府團隊，以及所有贊助企業的大力支持，相信透過公私協力，帶動臺北市的經濟發展。

更多太報報導

預告週五分手！新壽44.7億被砍4千萬 李四川：今將公文送議會

【動畫說時事】鳳凰北轉奔台！豪雨先炸裂 萬安放不放假就看今晚

王世堅喊北市「不想輸蔣家後代」稱他95%連任 蔣萬安回應了