盧秀燕瞄準2028大位！何欣純分析：動作明顯

[NOWnews今日新聞] 有意角逐下屆台中市長的民進黨立委何欣純，今（26）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，分析現任市長盧秀燕諸多動作，讓外界覺得盧想選總統，這在國民黨內似乎是眾人皆知，但盧對非洲豬瘟危機的處理與市政管理，已造成政治聲望的傷害，可能衝擊盧競選連任或挑戰2028年總統大位的潛在計畫。

何欣純表示，台中市民選票流動性高且屬於傾向於「求變」的歷史特徵，她並援引過去幾次市長和立委選舉的勝敗數據來佐證。面對2026年選戰，她再次強調與蔡其昌是兄妹般的好朋友，蔡其昌也給予她許多經驗，包括蔡過去選市長的經驗和對城市行銷、地方發展建設計劃的藍圖，堅信必須提早進行佈局與基層經營，以便有效爭取市民支持，贏回台中市。

談及盧秀燕非洲豬瘟事件時，何欣純認為不可謂不是重傷，或許盧市長也喊冤或覺得委屈，「但這就凸顯盧秀燕在市政管理的問題，市長在議會的回答是不會讓民眾接受的，她讓台中這個城市給國人『不安全、不安心』的感覺」。

何欣純直言，非洲豬瘟的事件，可能將衝擊2026年的台中市長選舉及2028年的總統選舉，這都需要觀察。但話鋒一轉，何欣純指出，從盧秀燕各種行動來看，包括跨出台中市到外縣市助選、邀請外國駐台使節合照或拍攝短片宣傳台中購物節，以及陸續出訪國外城市等，都讓外界覺得盧想選總統，這在國民黨內似乎是眾人皆知，且先前有民代認真幫盧市長鋪路選黨主席，只是盧秀燕後來決定不選。

談及何欣純2012年參選台中立委時，在不到4個月內驚險擊敗當時擔任行政院發言人的時任總統馬英九愛將鄭麗文，在2020年立委選舉中更拿到全國最高票，為149538票，接近15萬票。何欣純對此表示，這都是靠在地力量噴發，也要謝謝鄭麗文，她強調，台中的選民看起來似乎很搖擺不定，但其實是很務實，「都是看人投票，不是看政黨」。

