盧秀燕祝賀高市早苗大獲全勝「對亞太區域和平穩定有很大幫助」 盼台中跟日本交流合作更密切

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

日本國會眾議院2月8日舉行提前改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出。台中市長盧秀燕今（9）日表示，她代表台中市政府，特別恭喜高市早苗首相大獲全勝，盧秀燕進一步分析，這次改選結果對於亞太區域的和平穩定會有很大的幫助，對台灣與日本友好關係也有正面影響。

日本國會眾議院2月8日舉行提前改選投票，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出。盧秀燕表達祝賀，也盼未來台中跟日本之間能夠更密切、深化各項交流合作。（圖／取自總統府網站）

盧秀燕也說，日本是台中市締結姊妹市、友好城市最多的國家之一，希望未來台中跟日本之間能夠更密切、深化各項交流合作。

本次改選前，自民黨在眾議院僅握有198席，加上聯合執政的日本維新會34席，合計232席、僅是勉強過半，在改選後，自民黨迎來大勝，維新會也較選前增加2席，來到36席，使自民─維新聯合政府合計取得352席，是戰後以來，日本國會選舉中所出現過的最大比例的勝利、也是第一次有單一政黨能獨立跨越眾議院三分之二席次門檻。

