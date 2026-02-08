即時中心／張英傑報導

2026九合一選舉只剩293天，台中市長選舉外界高度持續矚目，國民黨在提名人選部分「卡關」，立法院副院長江啟臣跟資深國民黨立委楊瓊瓔互不相讓，目前外界傳聞會在3月底採取「全民調」決定人選；對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（8）日接受媒體訪問直言，「他黨的事情我實在沒辦法評論」；不過，何欣純話鋒一轉批評，現任台中市長盧秀燕，說中央不支持台中，既錯誤又荒謬。

有媒體提問，怎麼看江啟臣跟楊瓊瓔之間的競爭？何欣純指出，國民黨內部事情，要國民黨的遊戲規則去解決，「他黨事情我實在沒辦法評論」，不過，市民在意的，是對城市的政見之爭跟理念之爭，絕對不是政治秀的「姐弟之爭」。

媒體又提問，對於賴清德已經連續來台中5次，這麼力挺你，是否評論賴清德為什麼這麼力挺你？對此，何欣純表示，應該是賴清德特別關心台中市發展，尤其她認為，台中市面臨很多問題，她也多次跟賴清德提到，台中市政願景與重大建設，需要中央跟地方合作。

隨後，何欣純進一步指出，過去中央挹注很多資源在台中市，不過，對盧秀燕來說，好像處處針對中央，說中央不支持台中，「這是錯誤且荒謬的」，賴清德來台中多次，就是在告訴大家，賴清德很關心台中市民，也重視台中市政跟城市發展，當然，「年底選舉也是重中之重」。

最後，何欣純說，都說決戰中台灣，不僅賴清德常來台中市，昨天也到南投市，前幾天去彰化市，包括中彰投苗，中台灣對總統跟黨主席來講，都是重中之重，非常重要。





原文出處：快新聞／盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬

