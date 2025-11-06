盧秀燕稱及時拆彈豬瘟！律師看傻：她以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了

政治中心／黃依婷報導

黃帝穎酸盧秀燕，「以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了」。（圖／資料照）

台中爆發非洲豬瘟，台中市府被質疑未及時採檢，連獸醫到底是誰都講不清楚，甚至在化學兵清消後又擅闖案場。台中市長盧秀燕4日對此竟稱台中及時拆彈、化解危機。對此，律師黃帝穎也看傻狠酸「盧秀燕以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了」。

黃帝穎發文，盧秀燕以為萬聖節鬼媽媽打鼓熱潮過了，竟開直播自稱豬瘟及時拆彈、化解危機，引爆眾怒，並列出四大荒唐事件，「直殺盧秀燕直播大言不慚、恬不知恥」。

黃帝穎首先提到，盧秀燕市府官員闖入國軍清消場，干預採檢，而且豬瘟爆發後行政怠惰6天，後來盧秀燕甚至被獸醫師及農業局雙打臉，最後還被抓包未落實蒸煮設備稽查，盧秀燕市府官員涉嫌登載不實。

據了解，盧秀燕表示，市府自事件發生第一時間即啟動最高等級防疫應變，全面比照新冠疫情的作戰模式，以「與病毒賽跑」的態度進行封鎖、清消、疫調與監控，務求讓疫情不外流、守住台中、保護全國。

盧秀燕指出，非洲豬瘟為全球最具威脅性的動物疫情之一，病毒傳染速度快、豬隻死亡率高達百分之百，曾造成中國大陸與越南大規模撲殺與損失。為防止疫情擴散，市府採取全國最嚴格標準，針對廚餘處理、運輸車輛、人員進出及豬隻監測等全面管控。截至目前，台中市其餘154場養豬場、超過8萬頭豬隻皆未受感染，全國其他地區亦保持安全，顯示防疫措施成效顯著。

盧秀燕感謝市府團隊、業者及全體市民的全力配合與辛勞，強調目前距離清零解封僅剩兩天，正值最關鍵階段。她呼籲防疫同仁持續堅守崗位，並表示市府會持續檢討、即時調整策略，務求「及時拆彈、化解危機」，讓病毒無法外流，守護台中與全國畜產安全。

