盧秀燕稱選戰兵貴神速 指國民黨台中市長初選3月底太晚了

台中市長盧秀燕今（7）日出席張廖簡宗親全國總會理事長就職典禮，受訪時談及美國在台協會（AIT）半月內三度來訪台中，對於媒體以「三顧茅盧」形容，她回應：「AIT三度到台中來拜訪，代表對台中市特別的友善和重視。」

針對國民黨副主席蕭旭岑昨專訪中質疑AIT處長谷立言官階低，引發各界討論與外交禮儀爭議，盧秀燕受訪強調，台美關係從來都不是小事，尤其美中台「三角關係」，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，所以要更加重視，而且要不斷爭取國際間的支持。

針對外界關心的國民黨台中市長初選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔可能3月底經民調決定人選一事，盧秀燕回應表示，國民黨是一個有制度的政黨，長期以來都有公平初選的辦法，既然2位優秀的候選人都已經同意採取全民調，不如早點挑黃道吉日把民調辦一辦。

盧秀燕強調，尤其台中市是一個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，他們兩個都準備好了，現在是2月初，如果3月底再來辦初選，她認為太晚。

