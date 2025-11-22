盧秀燕稱鄭麗文、黃國昌以大局為重 為藍白合帶來新契機
〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日舉行「藍白會」，雙方互贈禮物，台中市長盧秀燕今日表示，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌是具有以大局為重思維的人，相信他們會為藍白合與國家帶來新的契機。
盧秀燕今日上午參加外埔區馬鳴國小60週年校慶活動，她會前受訪表示，被問到藍白兩黨主席會面，盧秀燕說，鄭麗文主席與黃國昌主席都是以大局為重有新思維的人，大家要相信他們，信任黨主席對於黨內、政黨之間才是團結合作好的基礎，相信他們會為藍白合、為國家帶來新的契機。
