盧秀燕稱「市民是家人」臉書遭灌爆！周永鴻轟：別再情勒

台中市爆禽流感，市長盧秀燕昨在臉書以「向市民家人報告」開頭說明疫情，引發網友不滿。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今日發文批評，盧市長自稱「媽媽」，把市民稱為家人，是情緒勒索，用家庭關係掩飾行政失職。周呼籲市長應「卡正經ㄟ」，向市民報告就是報告，不必再用「媽媽」「家人」情勒台中市民。

台中市近日爆發禽流感疫情，市長盧秀燕昨日在臉書說明事件處理進度，但因貼文開頭以「向市民家人報告」，引發網友不滿，臉書遭流言灌爆嗆「誰是妳家人」。對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今日在臉書表示，盧市長應「卡正經ㄟ」，不要再妄稱市民是家人。

接著，周永鴻指出，古時有「溥天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，如今卻出現「台中之下，皆是媽土；率土之濱，皆是家人」的自稱。他指出，昨天許多鄉親打電話詢問「能不能提案請盧市長不要亂叫市民家人」、「誰跟她是家人」。

周永鴻說明，「盧媽」本身沒什麼不好，如果說自己是「二寶媽」、「三寶爸」，沒人會反對；但自稱是大家的媽媽、把市民定位成家人，就是情緒勒索，用家庭關係掩飾行政失職。他強調，被黎民百姓稱為「媽」或「父」，像天上聖母或國父，都是後人的稱呼，而非自稱。若是比喻台中是一個大家庭、大家都是一家人，就不會引發爭議，但直接把自己定位成媽媽，就顯得可笑。

盧秀燕臉書遭灌爆，網友怒嗆「誰是你家人？」。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

最後，周永鴻並舉例，美國總統演說中以「我的同胞（my fellow Americans）」稱呼大眾，你聽過他們說「my family members, father love you 」嗎？。他反問，如果市長是媽媽，那總統呢，是阿公嗎？最後呼籲盧秀燕，「市長該向市民報告，就是市長向市民報告」，不要再用「媽媽」、「家人」來情緒勒索台中市民。





