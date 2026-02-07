盧秀燕第3度喊話黨中央：民調宜早不宜遲

▲盧秀燕今日上午受訪，第3度喊話黨中央，要求儘快辦理台中市長民調。（圖／台中市政府提供，2026.02.07）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長姐弟之爭越演越烈，黨中央昨公布將在3月最後一周辦民調，引起江啟臣不滿。市長盧秀燕今天受訪時，語氣比前兩次喊話黨中央時更強烈，她強調兵貴神速，3月底辦民調太晚了，「而且他們兩個也都準備好了」，「不如早點挑個黃道吉日把他們兩個的民調辦一辦」。

盧秀燕今（7）日上午出席台灣張廖簡宗親會全國總會理事長就職典禮，會前受訪時表示，國民黨是一個有制度的政黨，長期以來都有公平的初選辦法，既然江啟臣、楊瓊瓔都已經同意採取全民調，「那我覺得不如早點挑個黃道吉日，把他們兩個的民調辦一辦」。

盧秀燕強調，台中市是一個大城市，且選戰「兵貴神速、宜早不宜遲」，自己看兩人都已經準備好了，現在才2月初，若3月底再來辦初選，她覺得太晚。

盧秀燕為了台中市長人選之爭，已經3度喊話黨中央，去年底希望一月底能有結果，今年一月時再度呼籲，若兩人協調不成就儘快辦初選，但黨中央昨天公布，將於3月最後一週進行民調。

