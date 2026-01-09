盧秀燕籲中央端免費營養午餐 政院：中市補助增加逾300億應能照顧市民

行政院發言人李慧芝。廖瑞祥攝



各縣市近日陸續端出免費營養午餐政策，台中市長盧秀燕今（1/9）日呼籲中央補助，並嗆「孩子『國家養』」變成「地方養」，對此，行政院發言人李慧芝指出，營養午餐屬於地方自治事項，不應與「0-6歲國家一起養」政策混淆，且台中市獲得的中央統籌分配款增加超過300億，相信能好好照顧市民。

各縣市近日陸續端出免費營養午餐政策，台中市長盧秀燕今（1/9）日也宣布將於115學年度實施，不過她也喊話中央「幫忙一下」並嗆政府端出「孩子『國家養』」的政策，但變成「地方養」。對此，行政院認為盧秀燕誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆。

李慧芝回應，營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等；中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，過去超過10年來，每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。

李慧芝指出，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，政策內容包括育兒津貼、擴大平價教保服務量、提高公共化及準公共托育量能、托育補助等，今年並開始推動生育給付每胎補到10萬，以及彈性育嬰留停以日申請等，兩者不應混淆。

李慧芝舉例，今（2026）年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款逾750億，比去（2025）年逾440億增加超過3百億，成長幅度將近70%；今年度獲得的中央挹注更超過1千億，增幅超過16%，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。

李慧芝表示，有關地方財源，行政院去年依照新版《財劃法》，編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8841億元，較去年大幅成長89％，再加上補助款等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆，而中央政府今年度總預算則必須舉債近3千億元。

李慧芝強調，由於新版《財劃法》水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差，李慧芝重申，唯有中央與地方攜手共同合作，國人才能獲得最完善也最全面的照顧。

