盧秀燕籲中央編列營養午餐預算 政院：地方自治事項應自行負擔

免費營養午餐政策引發中央與地方論戰，台中市長盧秀燕今（9）日呼籲中央編列預算，公平照顧各縣市孩子，批評總統競選時常說孩子國家養，如今卻變成地方政府在養。對此，行政院發言人李慧芝回應，盧秀燕將「0-6歲國家一起養」政策與「地方自治事項營養午餐」混淆，兩者政策目的、方向與內容都不同，地方政府應該都很熟悉。

行政院發言人李慧芝。（行政院提供）

李慧芝說明，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，內容包括育兒津貼、擴大平價教保服務量提高公共化及準公共托育量能、托育補助，今年並開始推動生育給付每胎補到10萬，以及彈性育嬰留停以日申請等，希望協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

針對校園營養午餐，李慧芝表示，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近10餘年每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。她強調，營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等，兩者不論政策目的、方向與內容都各有不同。

台中市長盧秀燕。（資料照／中天新聞）

李慧芝指出，行政院去年依照新版《財劃法》編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8841億元，較去年大幅成長89％，再加上補助款等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆，而中央政府今年度總預算則必須舉債近3千億元。由於地方財源大幅增加，包括行政院、主計總處、財政部及國發會已多次與地方政府說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝舉例，今年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款達750餘億元，比去年440餘億增加3百餘億元，成長幅度將近70％；今年度獲得的中央挹注更超過1千億元，增幅超過16％，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。

行政院。（圖／報系資料照）

李慧芝也表示，由於新版《財劃法》水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版《財劃法》，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差。李慧芝強調，唯有中央與地方攜手共同合作，國人才能獲得最完善也最全面的照顧。

