盧秀燕籲政院版《財劃法》公式試算 讓地方財政回歸穩定透明 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市議會今（26）日進行定期會市政總質詢，市議員陳成添關心財政劃分法議題，市長盧秀燕表示，過去《財劃法》以明確公式運作，數十年來無論政黨輪替，地方皆能精確計算財源，保障建設與服務。然而近年公式趨向模糊，分配不正義，呼籲行政院，應公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。

陳成添表示，24日立委賴士葆去電財政部長莊翠雲，有關財劃法公式之事，莊卻說「財劃法公式算不出來」。他質疑，行政院版是以中央指標訂定的，中央定的版本卻算不出來，並非資料尚未整理，不是黑箱嗎？

陳成添指出，台中市一年上繳2000億稅收給中央，卻拿不到1000億；行政院現在用2張A4紙說明如何分配1兆2千億，他酸「換算下來一個字16億」。

陳成添認為，中央僅用2頁說明溝通，顯見無心、中央集權集錢，讓行政院改革無感、政院版《財劃法》竟算不出公式，痛批「無心、無感、無能」。

盧秀燕指出，以台中為例，市民年繳約2500億至國庫成為中央預算，但分配回來，包含統籌分配款、計劃型補助款，及一般型補助款合計竟不足千億。對照高雄，僅前瞻計畫即獲1300億，台中卻僅200多億，一個計畫的差距就高達千億。這幾年調度資金，包括賣土地等各種收入，總共也不過1000億。而高雄光靠中央補助就比台中多，人口還持續減少，差距越來越大。

「各縣市不分藍綠，均要求公開試算。」盧秀燕進一步說明，行政院端出新版財劃法，僅有法條，未附公式與試算金額；國民黨版有試算金額，現行版本也有法條和試算金額，各縣市很清楚能拿多少。

盧秀燕也呼籲行政院，應比照現行制度與國民黨提案，公布明確的試算金額，以透明化解疑慮，用數據證明公平，讓地方財政回歸穩定與透明。

照片來源：台中市政府提供

