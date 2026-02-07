盧秀燕籲藍中央！「台美關係非小事」要爭國際支持

最新民調顯示盧秀燕施政滿意度破7成，地方民意加持下，黨內話語權與未來政治動向備受關注。（圖／東森新聞）





台中市長盧秀燕傳出3月即將訪美，在這之前，國民黨副主席蕭旭岑，批評AIT處長谷立言，只比科長大一點，此話讓盧秀燕認為，台美關係從來不是小事，我們要更加的重視！盧秀燕此舉，也被解讀，要與黨中央的路線，做出區隔，展現黨內的話語權以及影響力。

盧赴宗親會幹部就職：「出席中部大姓，張廖簡宗親會幹部就職典禮，此刻盧秀燕的身分，除了是盧『市長』外，同時也是夫家『廖』宗親的『媳婦』。」

台中市長盧秀燕：「我是廖家媳婦，我也是廖太太，我也是廖媽媽，媽媽市長廖媽媽，盧赴宗親會幹部就職。」

盧秀燕更說，依照廖家祖訓，「生時」姓廖，「死後」姓張。

台中市長盧秀燕：「我現在是廖太太，但是未來，未來百年以後，我就是張，『張』媽了。」

但在宗親眼中，盧秀燕更有「首相」的輪廓。

台灣張廖簡宗親全國總會輔導理事長張玉川：「日本的高市早苗，今天怎麼跑到台中，這個我們的市長喔，她這個輪廓，很像很像，AIT高層。」

宗親所說的「輪廓」，是否也是藍營2028，參戰總統的「面貌」？就在盧秀燕被傳訪美前夕，AIT處長谷立言，華盛頓總部執行理事藍鶯，AIT高層1月下旬，「15天內」3度訪盧媽。

台中市長盧秀燕：「代表對台中市，特別的友善和重視，蕭旭岑嗆谷立言惹議？。」

有趣的，當盧秀燕被問到，國民黨副主席蕭旭岑，訪問中國回台後，直接批評，谷立言在美國國務院體系當中，只有」比科長大一點」的問題時，盧秀燕的回應，非常明確且直接。

台中市長盧秀燕：「台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全，兩岸的和平，還有區域的繁榮跟穩定，所以我們要更加的重視，而且要不斷地爭取，國際間的一個支持，盧訪美備戰2028？。」

盧秀燕此刻的主張，與黨魁鄭麗文領軍的黨中央，清楚拉出一條市場分界線，也避免訪美行程有任何變數，盧秀燕說話的底氣，背後可是民意的展現，現在網媒最新民調出爐，高達71．3％的台中市民，對盧秀燕的施政表現，表達滿意，盧秀燕最新施政民調，而74％市民給予盧團隊正向評價，倘若2026順利交棒，地方民意又如現在民調般，盧秀燕在黨內的話語權，勢必如磐石般穩固，2028還沒到，先不用等人打燈，盧媽先自己照亮，前往凱道的政治路。

